МОНТАЖ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Очевидно, что для полноценного проживания в доме обязательно нужна холодная и горячая вода, электричество, отопительная система. Мы сможем создать уютный и теплый климат в Вашем доме — от разработки проектной документации, подбора и доставки оборудования, прокладки коммуникационной системы до установки котельной и запуска самой системы с полным последующим обслуживанием.

Уже несколько лет наша компания предлагает своим клиентам весь комплекс услуг по установке инженерных систем (отопление, водопровод, канализация, теплый пол) и благоустройству территории Вашего дома. Мы выполняем любые работы, независимо от степени сложности и состояния объекта, гарантируя высокое качество, лучшее оборудование и персональный подход к каждому проекту.

Наши специалисты построят дом «под ключ» с учетом всех Ваших требований и пожеланий. Мы выезжаем на участок, составляем проект, проводим замеры, готовим необходимую документацию и предоставляем чертежи. После этого начинаются строительные работы по сооружению жилища. Дальше – этап внутренних работ. Имея огромный опыт и высокую квалификацию, наши профессионалы быстро и качественно выполнят все от «А» до «Я» – прокладка электропроводки, монтаж системы отопления и водоснабжения, укладка теплых полов и установка котла, насоса, септика и солнечного коллектора. Но и на этом список предоставляемых услуг не заканчивается. Также мы поможем благоустроить территорию с помощью укладки тротуарной плитки или декоративного печатного бетона.

Построить дом «под ключ» — не проблема! Многолетний опыт, следование мировым стандартам и непрерывное стремление к совершенству – гарантия, которую получает каждый наш клиент. В своей работе мы используем новейшее техническое оснащение, качественные материалы, современные дизайнерские решения. Наши квалифицированные специалисты, знающие толк в своем направлении, помогут Вам решить любые задачи, связанные с монтажом и обслуживанием инженерных систем всех видов. Срок эксплуатации также имеет огромное значение, и при правильной эксплуатации и уходе, благодаря рекомендациям наших профессионалов, можно легко увеличить срок службы системы до 50 лет, а то и больше.

Если Вы нуждаетесь в установке качественной, безопасной, экономичной и долговечной инженерной системы для Вашего дома – смело обращайтесь к нам. Хотите облагородить территорию возле участка – набирайте наш номер. Мы предлагаем Вам комплексное оптимальное решение в кратчайшие строки! С нами надежно! С нами удобно! С нами выгодно!